Der jüngste Ausverkauf bei Halbleiter- und Speicheraktien wirkt zunehmend überzogen. Die Vorstellung von Kimi K3 durch das chinesische Unternehmen Moonshot AI schürte erneut die Angst, leistungsfähige und günstigere KI-Modelle könnten den milliardenschweren Ausbau der Rechenzentren infrage stellen. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) fiel daraufhin zeitweise 20 Prozent unter sein Rekordhoch von Ende Juni. Micron lag am Donnerstag im Monatsvergleich rund 26 Prozent im Minus, Sandisk sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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