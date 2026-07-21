Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Im ersten Halbjahr 2026 erreichten der Auftragseingang und der Umsatz CHF 5 794 Mio. bzw. CHF 5 329 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 2,9% bzw. 1,4% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 706 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,2% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5%. Der Konzerngewinn wuchs auf
Über Schindler
Mehr Informationen
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2368916
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2368916 21.07.2026 CET/CEST