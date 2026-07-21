Emmen - Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 deutlich mehr umgesetzt und auch mehr verdient. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest. Insgesamt stieg der Nettoerlös um knapp 20 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Dies sei insbesondere auf den steigenden Rechenbedarf, wachsenden Datenmengen und dem zunehmenden KI-Einsatz zurückzuführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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