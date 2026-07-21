© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer DAX sucht weiter nach einer Orientierung. Während die Highflyerdes des Jahres weiter schwächeln, konnte zumindest der Nikkei zulegen. Jetzt wartet der Markt auf eine Entspannung im Nahen Osten.Trotz des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst stabil zeigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.832 Punkte. Damit lag er 0,1 Prozent unter seinem Schlussstand vom Vortag. Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der Dax bereits zum Wochenauftakt gefangen. Die Lage im Nahen Osten bleibt jedoch schwer einzuschätzen. Vermittler arbeiten Berichten zufolge an einer neuen Waffenruhe …
Enthaltene Werte: CH0012005267,CH0012255151,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,DE000A0S8488,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,DE000ZAL1111,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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