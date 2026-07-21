Biel - Die Swatch Group ist zurück auf Wachstumskurs: Nachdem die Konsumschwäche in China in den beiden vergangenen Jahren erheblich belastet hatte, konnte der Uhrenkonzern den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 wieder steigern. Der Gewinn ging allerdings weiter zurück und blieb damit weit hinter den Markterwartungen zurück. Swatch habe in der ersten Jahreshälfte ein starkes Umsatzwachstum erzielt und Marktanteile dazugewonnen, teilte die Bieler Gesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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