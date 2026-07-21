Amazon legt in der kommenden Woche seine Quartalszahlen vor. Welche Impulse könnten sich daraus für den weiteren Kursverlauf ergeben?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|219,30
|219,45
|09:44
|219,30
|219,45
|09:45
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:30
|Bill Ackman Says META and AMZN Are 'Cheap Stocks' Despite Their Massive Size
|09:14
|Verbraucherschützer gescheitert: Gericht weist Sammelklage gegen Prime-Video-Werbung ab
|09:06
|JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite...
► Artikel lesen
|08:42
|Amazon vor den Zahlen - jetzt könnte sich der Trend entscheiden
|Amazon legt in der kommenden Woche seine Quartalszahlen vor. Welche Impulse könnten sich daraus für den weiteren Kursverlauf ergeben Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|07:53
|Gewerkschaft bleibt trotz Lohnerhöhungen bei Amazon kritisch
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|219,45
|+0,27 %