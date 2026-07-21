EQS-News: reconcept GmbH
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reconcept erreicht beim Green Global Energy Bond II nächste Vollplatzierung in Höhe von 12,5 Mio. Euro
Hamburg, 21. Juli 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler und Anbieter von Kapitalanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien, stellt die Weichen für die nächste Phase ihrer globalen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen konnte den 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460XXX) aufgrund der starken Investorennachfrage im maximalen Emissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro erfolgreich vollständig platzieren. Die hohe Nachfrage bestätigt dabei insbesondere die diversifizierte internationale Ausrichtung der reconcept Gruppe über verschiedene Technologien und Märkte hinweg.
Internationale Diversifikation mit klarem Fokus
Der Emissionserlös soll vor allem in die Entwicklung von Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone- und Co-located-Batteriespeicherprojekten in Deutschland, Finnland und Kanada fließen. Damit beschleunigt reconcept die Umsetzung ihrer mehr als 10 Gigawatt umfassenden internationalen Projektpipeline. Die Wachstumsstrategie folgt dabei einem klaren Fokus: reconcept konzentriert sich auf ausgewählte Märkte und Technologien, in denen das Unternehmen über eigene Kompetenzen verfügt und attraktive Entwicklungsperspektiven sieht. Grundlage für die Mittelverwendung ist das reconcept Green Bond Framework, das von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur EthiFinance geprüft und durch eine Second Party Opinion validiert wurde.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH: "Die erfolgreiche Vollplatzierung des reconcept Green Global Energy Bond II ist für uns ein großer Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts und zugleich eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung. Die Energiewende erfordert weltweit erhebliche Investitionen in den Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie in moderne Speichertechnologien. Mit unserer internationalen Projektpipeline verfügen wir über eine starke Ausgangsbasis, um von diesem strukturellen Wachstum zu profitieren. Die eingeworbenen Mittel ermöglichen es uns, die Entwicklung unserer Projekte weiter zu beschleunigen und attraktive Marktchancen in unseren Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada konsequent zu nutzen. Gleichzeitig sehen wir die hohe Nachfrage nach unseren Wertpapieren als Bestätigung dafür, dass Kapitalanlagen mit nachvollziehbarem ökologischem Nutzen und überzeugenden wirtschaftlichen Perspektiven weiterhin auf großes Interesse stoßen."
Erfolgreiche Platzierungsbilanz fortgesetzt
Mit der erfolgreichen Vollplatzierung des reconcept Green Global Energy Bond II in Höhe von 12,5 Mio. Euro und unter Berücksichtigung des Platzierungsergebnisses des reconcept Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFXXX) in Höhe von 10,73 Mio. Euro hat reconcept das ursprünglich angestrebte Zielvolumen von 15 Mio. Euro deutlich übertroffen. Gleichzeitig ist es gelungen, das definierte maximale Gesamtemissionsvolumen von 25 Mio. Euro über beide Tranchen hinweg nahezu vollständig zu erreichen. Dies belegt einmal mehr die hohe Platzierungskraft von reconcept und stärkt die finanzielle Basis für die weitere Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II
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21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|ISIN:
|DE000A382XXX, DE000A3E5XXX, DE000A3MQXXX, DE000A30VXXX, DE000A351XXX, DE000A4DEXXX, DE000A4DFXXX, DE000A4DFXXX, DE000A4DFXXX, DE000A460XXX
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5, A460JX
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