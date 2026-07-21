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reconcept erreicht beim Green Global Energy Bond II nächste Vollplatzierung in Höhe von 12,5 Mio. Euro



21.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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reconcept erreicht beim Green Global Energy Bond II nächste Vollplatzierung in Höhe von 12,5 Mio. Euro Diversifizierte internationale Wachstumsstrategie überzeugt Anleger

Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten Hamburg, 21. Juli 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler und Anbieter von Kapitalanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien, stellt die Weichen für die nächste Phase ihrer globalen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen konnte den 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460XXX) aufgrund der starken Investorennachfrage im maximalen Emissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro erfolgreich vollständig platzieren. Die hohe Nachfrage bestätigt dabei insbesondere die diversifizierte internationale Ausrichtung der reconcept Gruppe über verschiedene Technologien und Märkte hinweg. Internationale Diversifikation mit klarem Fokus Der Emissionserlös soll vor allem in die Entwicklung von Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone- und Co-located-Batteriespeicherprojekten in Deutschland, Finnland und Kanada fließen. Damit beschleunigt reconcept die Umsetzung ihrer mehr als 10 Gigawatt umfassenden internationalen Projektpipeline. Die Wachstumsstrategie folgt dabei einem klaren Fokus: reconcept konzentriert sich auf ausgewählte Märkte und Technologien, in denen das Unternehmen über eigene Kompetenzen verfügt und attraktive Entwicklungsperspektiven sieht. Grundlage für die Mittelverwendung ist das reconcept Green Bond Framework, das von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur EthiFinance geprüft und durch eine Second Party Opinion validiert wurde. Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH: "Die erfolgreiche Vollplatzierung des reconcept Green Global Energy Bond II ist für uns ein großer Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts und zugleich eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung. Die Energiewende erfordert weltweit erhebliche Investitionen in den Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie in moderne Speichertechnologien. Mit unserer internationalen Projektpipeline verfügen wir über eine starke Ausgangsbasis, um von diesem strukturellen Wachstum zu profitieren. Die eingeworbenen Mittel ermöglichen es uns, die Entwicklung unserer Projekte weiter zu beschleunigen und attraktive Marktchancen in unseren Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada konsequent zu nutzen. Gleichzeitig sehen wir die hohe Nachfrage nach unseren Wertpapieren als Bestätigung dafür, dass Kapitalanlagen mit nachvollziehbarem ökologischem Nutzen und überzeugenden wirtschaftlichen Perspektiven weiterhin auf großes Interesse stoßen." Erfolgreiche Platzierungsbilanz fortgesetzt Mit der erfolgreichen Vollplatzierung des reconcept Green Global Energy Bond II in Höhe von 12,5 Mio. Euro und unter Berücksichtigung des Platzierungsergebnisses des reconcept Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFXXX) in Höhe von 10,73 Mio. Euro hat reconcept das ursprünglich angestrebte Zielvolumen von 15 Mio. Euro deutlich übertroffen. Gleichzeitig ist es gelungen, das definierte maximale Gesamtemissionsvolumen von 25 Mio. Euro über beide Tranchen hinweg nahezu vollständig zu erreichen. Dies belegt einmal mehr die hohe Platzierungskraft von reconcept und stärkt die finanzielle Basis für die weitere Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie. Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 12,5 Mio. Euro Platziertes Volumen 12,5 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460XXX / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags

Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

Mit Gründung im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern im Bereich Erneuerbare Energien. reconcept entwickelt Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Südostasien. Finanziert wird die Projektentwicklung über die Emission eigener Anleihen. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



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