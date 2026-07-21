NanoRepro AG treibt ihre strategische Neuausrichtung konsequent voran. Nach dem im April 2026 gestarteten Reviewprozess legt das Unternehmen nun erste Ergebnisse der gruppenweiten Transformation vor. Gemeinsam mit einem externen Strategieberater wurden sämtliche Geschäftsbereiche analysiert, Synergiepotenziale identifiziert und konkrete Zielbilder für die zukünftige Organisation entwickelt. Parallel unterstreichen die vorläufigen Geschäftszahlen die operative Dynamik: Auf Pro-forma-Basis stieg der Halbjahresumsatz der Gruppe um rund 26 Prozent auf knapp 13 Mio. Euro. Damit erhält die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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