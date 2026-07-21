3 KI-Aktien - Alibaba, Nvidia, Xiaomi kaufen
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|Alibaba-Aktie: IPO-Pläne zeigen gravierende Unterbewertung!
|Spannende Neuigkeiten rund um einen geplanten Börsengang im Dunstkreis der Alibaba-Aktie: Demnach wagt die Beteiligung Moonshot AI innerhalb der nächsten sechs Monate einen IPO. Alibaba besitzt 36%...
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|Alibaba, ByteDance Join Regulatory Talks As Beijing Tightens Grip With Sweeping AI, Chip Export Curbs: Report
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|Nvidia-Beteiligung und Analysten-Upgrades beflügeln Nebius-Aktie
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|Nach -45 Prozent: Nebius-Aktie startet wieder durch - und der Grund hat es in sich!
|© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDie Anteile von Nebius sind am Montag freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die US-Nachbörse hielt eine große Überraschung bereit! Auch Nebius...
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|Nvidia stock: why did it quietly take a 9.3% stake in this AI firm?
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|Frontalangriff auf Nvidia: AMD bringt KI-Rack-System "Helios" und gewinnt Microsoft
|SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Das US-Halbleiterunternehmen AMD gab bekannt, dass Microsoft Instinct- und EPYC-Prozessoren der nächsten Generation von AMD einsetzt. Advanced Micro Devices Inc....
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|Xiaomi Corporation auf gespanntem Kurs - der Druck wächst im Stillen
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|Xiaomi zeigt: Roboter-KI braucht vor allem mehr Daten, nicht mehr Rechenleistung
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|Xiaomi verteilt Android 17 für die 15T Pro, 17T (Pro) und Xiaomi 17
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|Xiaomi hat sich bei neuen Smartphones verkalkuliert
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|XIAOMI CORPORATION
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