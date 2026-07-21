© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDie Anteile von Nebius sind am Montag freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die US-Nachbörse hielt eine große Überraschung bereit! Auch Nebius zuletzt von heftigen Verlusten betroffen Gemeinsam mit Halbleiterwerten korrigierten in den vergangenen Wochen auch die Anteile von Cloud-Computing-Anbietern stark. Nach einer steilen Rallye in den Monaten zuvor mit einer Verdreifachung der Kurse büßte der aus dem russischen Yandex-Konzern hervorgegangene Neocloud-Anbieter Nebius mit einem Minus von 45 Prozent fast die Hälfte seines Wertes ein. Doch zum Wochenauftakt am Montag war die Aktie trotz eines durch die erneute Eskalation im Nahen Osten verunsicherten und …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US68389X1054,NL0009805522,AU0000185993,US21873S1087Den vollständigen Artikel lesen
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