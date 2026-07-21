Die BaFin hat eine Untersuchung der Finanzberichte von Jungheinrich für das erste Halbjahr 2025 eingeleitet, in der die Bewertung von Mietgeräten und Beständen im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung in Russland in Frage gestellt wird. Insbesondere wird geprüft, ob die damit verbundene Wertminderung zum 30. Juni 2025 (H1) und nicht im Juli (H2) hätte verbucht werden sollen. Wir betrachten dies als eine zeitliche Frage innerhalb des Geschäftsjahres 2025, die keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 oder 2026 haben wird. Eine negative Reaktion des Aktienkurses würde daher unverhältnismäßig erscheinen im Hinblick auf ein grundsätzlich immaterielles Problem. Da sich die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief befindet und deutlich unter unseren DCF-basierten (64% Aufwärtspotenzial) und multiples-basierten fairen Werten (> 100% Aufwärtspotenzial) handelt, sehen wir die Schwäche als verstärkte Einstiegsmöglichkeit und bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 41,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/jungheinrich-ag
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