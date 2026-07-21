Schon am vergangenen Freitag hatte Wacker Neuson vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Diese fielen besser aus, als es das Management im Vorfeld erwartet hatte. Als Folge erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr, sowohl beim Umsatz als auch bei der operativen Marge. Davon profitierte die Wacker Neuson-Aktie (WACK01), die allerdings am gestrigen Montag unter einen Vorstandswechsel wieder etwas leiden musste. Denn überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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