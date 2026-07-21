Für das dritte Quartal 2025/26 erwarten wir weitgehend stabile sequenzielle Umsätze von ca. 24 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 7-8%, wobei Klebstoffe und Desinfektion erneut die anhaltende Schwäche im Bereich Aushärtung ausgleichen. Positive Elektronikbestellungen in Asien, eine steigende Nachfrage im Bereich Wasseraufbereitung, eine bessere Produktmischung und niedrigere Materialkosten sollten die Rentabilität unterstützen, während die nachfragebedingte Schwäche im Druckbereich und der Wettbewerbsdruck voraussichtlich die Aushärtung bis ins vierte Quartal dämpfen werden. Wir modellieren nun die Umsätze für das Geschäftsjahr leicht unter der guidance von 95 Mio. EUR, sehen jedoch das untere Ende der EBITDA-Spanne von 6-9 Mio. EUR als erreichbar an. In Anbetracht des schwächeren Umsatzausblicks senken wir unser Kursziel auf 18,00 EUR von zuvor 20,00 EUR, bekräftigen jedoch die Kaufempfehlung (BUY) aufgrund der verbesserten Ertragsqualität und des mittel- bis langfristigen Potenzials von Klebstoffen und Desinfektion. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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