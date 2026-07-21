Von Lizzy Galbraith, Senior Political Economist bei Aberdeen Investments «Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat eine umfassende Kabinettsumbildung vorgenommen. Besonders überraschend war die Ernennung des ehemaligen Verteidigungsministers John Healey zum neuen Schatzkanzler. Healey war bereits in der Regierung Blair als Staatssekretär im Finanzministerium tätig. Healeys Ernennung hat die Sorgen der Märkte hinsichtlich der Haushaltslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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