Spuk bei Speicheraktien vorbei: AMD: Angriff auf Nvidia! | Koixia: Erneute Kursexplosion? | Zalando: Ausbruch?

Die Citi ist positiv für den Kospi gestimmt und rechnet damit, dass er nach dem Rückschlag jetzt ein Potenzial von 50 % bietet. Dafür müssen Samsung und SK hynix aber mitspielen. Ist der Spuk bei Speicheraktien beendet? Speicher-Aktien: Nach dem Crash ist vor der nächsten Rallye? Micron, SanDisk und Kioxia melden sich nach dem starken Ausverkauf langsam zurück. Morgan Stanley sieht in dem kräftigen Rücksetzer eine neue Chance für die Anleger und rechnet damit, dass die Speicherpreise weiter anziehen. Bei welcher Aktie sollten die Anleger jetzt langsam zugreifen? Mit Microsoft im Rücken: AMD greift Nvidia im Kerngeschäft an Ob der KI-König damit gerechnet hat? AMD macht den nächsten großen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran