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Markus Weingran
21.07.2026 15:27 Uhr
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Spuk bei Speicheraktien vorbei: AMD: Angriff auf Nvidia! | Koixia: Erneute Kursexplosion? | Zalando: Ausbruch?

Die Citi ist positiv für den Kospi gestimmt und rechnet damit, dass er nach dem Rückschlag jetzt ein Potenzial von 50 % bietet. Dafür müssen Samsung und SK hynix aber mitspielen. Ist der Spuk bei Speicheraktien beendet? Speicher-Aktien: Nach dem Crash ist vor der nächsten Rallye? Micron, SanDisk und Kioxia melden sich nach dem starken Ausverkauf langsam zurück. Morgan Stanley sieht in dem kräftigen Rücksetzer eine neue Chance für die Anleger und rechnet damit, dass die Speicherpreise weiter anziehen. Bei welcher Aktie sollten die Anleger jetzt langsam zugreifen? Mit Microsoft im Rücken: AMD greift Nvidia im Kerngeschäft an Ob der KI-König damit gerechnet hat? AMD macht den nächsten großen …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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