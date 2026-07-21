Es geht los! Die EZB warnt vor einer neuen Qualität von Cyberrisiken, da KI-Modelle Sicherheitslücken in IT-Systemen deutlich schneller identifizieren und ausnutzen können. Insbesondere fortschrittliche Systeme wie Anthropics "Mythos" markieren laut Aufsicht einen Wendepunkt in der Bedrohungslage für Banken. Die Institute werden daher aufgefordert, ihre IKT-Resilienz substanziell zu erhöhen und bestehende Schwachstellen konsequent zu schließen. Konkret verlangt die EZB von den CEOs umfassende Aktionspläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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