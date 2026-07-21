Die europäischen Rüstungs- und Verteidigungswerte bleiben einer der spannendsten Börsensektoren des Jahres. Anhaltend hohe Verteidigungsausgaben, gut gefüllte Auftragsbücher und geopolitische Unsicherheiten sorgen für ein hohes Anlegerinteresse. Gleichzeitig nehmen nach den kräftigen Kursanstiegen der vergangenen Monate auch die Schwankungen an den Börsen spürbar zu. Renk kämpft mit einer Konsolidierung, obwohl das Unternehmen operativ von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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