... einen schlechten Ausgang ihrer Wetten. Allerdings war die Wette gegen die Mega-Raumfahrtaktie bereits ein klarer Erfolg.
Dennoch ist zurzeit, ausgehend vom Tief bei 119,68 $, zunächst ein Rebound angesagt. Jamie Dimon und Cathie Wood stehen heute als Fürsprecher im Fokus. Eine australische Bank nannte das Kursziel 250 $. Zurzeit eher long gehen.
Helmut Gellermann
Dennoch ist zurzeit, ausgehend vom Tief bei 119,68 $, zunächst ein Rebound angesagt. Jamie Dimon und Cathie Wood stehen heute als Fürsprecher im Fokus. Eine australische Bank nannte das Kursziel 250 $. Zurzeit eher long gehen.
Helmut Gellermann
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