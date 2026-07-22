Der Krieg am Golf hat die Energiepreise wieder nach oben getrieben. Diesel kostet in Deutschland schon wieder deutlich mehr als 2 EUR pro Liter. Selbst erste Vertreter der CDU sprechen sich inzwischen dafür aus, mehr auf Erneuerbare Energien zu setzen. Für Unternehmer ist die Situation nicht leicht. Egal ob Industriebetrieb oder die Spedition um die Ecke: Die Kosten nehmen zu und das schwache wirtschaftliche Umfeld macht es nicht gerade leichter. Doch der Wandel ist spürbar: So melden Elektroautoanbieter vielerorts in Europa steigende Absatzzahlen. Auch Solar auf dem Dach oder das Balkonkraftwerk werden wieder beliebter. Anleger haben die Chance, die Energiekosten mit Investments in Aktien zu hedgen. Wir blicken deshalb auf die Papiere von TotalEnergies, dynaCERT und Nordex!
Enthaltene Werte: CA26780A1084,CA89154B1022,DE000A0D6554Den vollständigen Artikel lesen ...
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