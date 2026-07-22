Die Elektromobilität durchläuft 2026 einen deutlichen Wandel. Während die Nachfrage weltweit durch den Iran-Konflikt und E-Auto-Förderung steigt und die Reichweitenängste schwinden, versuchen Unternehmen die nächste Batteriegeneration zu entwickeln. Nicht mehr allein die Zellchemie entscheidet, sondern die Rohstoffbasis und die Effizienz der Produktion. Dieses Rennen um die kostengünstigste und leistungsstärkste Batterie hat längst begonnen und es werden die Gewinner von morgen definiert. Es tut sich einiges in der Elektromobilität. Daher sehen wir uns die aktuelle Situation von BYD, HPQ Silicon und Porsche genauer an.
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