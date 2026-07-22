HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Einladung
Basel, 22. Juli 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:
Montag, 17. August 2026
Ihre Gesprächspartner werden sein:
Telefonkonferenz und Webcast
Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast
Aufzeichnung
Halbjahresbericht und Präsentation
Anmeldung
Über HIAG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2359060
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2359060 22.07.2026 CET/CEST