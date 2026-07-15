von Sandra Willmeroth Moneycab.com. HIAG hat 2025 einen Konzerngewinn von rund 115 Millionen Franken erzielt und damit das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Was waren die wichtigsten Treiber dieses Rekordergebnisses, und wie viel davon ist operatives Geschäft, wie viel Markt- beziehungsweise Bewertungseffekten geschuldet? Marco Feusi: Das überaus erfreuliche Ergebnis ist primär auf die sehr gute Leistung im operativen Geschäft zurückzuführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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