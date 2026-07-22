Le 21 juillet/July 2026The common shares of Axion Minerals Corp have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Axion Minerals Corp. is engaged in the business of mineral exploration and the acquisition of mineral property assets in Canada. Its objective is to locate and develop economic mineral properties of merit and to conduct its exploration program on the Cranberry Creek REE property, which is comprised of three contiguous mineral claims covering approximately 2,673.19 hectares in the Kamloops Mining Division, British Columbia.__________________________Les actions ordinaires de Axion Minerals Corp ont été approuvées pour la cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.Axion Minerals Corp est engagée dans l'exploration minérale et l'acquisition de biens miniers au Canada. Son objectif est de localiser et développer des propriétés minérales rentables et de réaliser son programme d'exploration sur la propriété Cranberry Creek REE, qui comprend trois concessions minières contiguës couvrant environ 2 673,19 hectares dans la division minière de Kamloops, en Colombie-Britannique.Issuer/Émetteur: Axion Minerals Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): AXNNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 15 127 556Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 149 916CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 05465T 10 3ISIN: CA 05465T 10 3 0Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 24 juillet/July 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/MarchTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for AXN. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.