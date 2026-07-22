Künstliche Intelligenz ist bislang noch ein Hoffnungswert an den Börsen - die Hoffnungen gehen aber mittlerweile in die Billionen. Rechenzentren und Training der KI-Modell benötigen allerdings immer mehr Strom. "Die Erneuerbaren Energien spielen bei der Verbreitung der Zukunftstechnologie also eine Schlüsselrolle", kommentiert Markus Voigt, Executive Chairman der aream Group. Der globale Markt für Künstliche Intelligenz (KI) wächst mit beispielloser Dynamik: Von 190 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gehen die Schätzungen auf nahezu fünf Billionen US-Dollar bis 2033. Bereits 2026 sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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