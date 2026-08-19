Weitere Anleihe-Emission kurzfristig möglich Die Aream Infrastruktur Finance GmbH hat den Aream Green Bond 2025/30 (ISIN: DE000A4DFXXX) im Volumen von 9,33 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und damit nahezu das maximale Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro erreicht. Die fünfjährige Anleihe mit einem Zinskupon in Höhe von 7,25% p.a. wurde als Green Bond nach den Green Bond Principles strukturiert. Die Emissionserlöse fließen in den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Plattform von Aream. Finanziert wurden bislang unter anderem der Erwerb der Rechte an zwei PV-Hybridprojekten mit Batteriespeichern und insgesamt 66,2 MWp Leistung, eine Entwicklungskooperation mit Zugriff auf 14 PV-Projekte mit 153,7 MWp sowie eine strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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