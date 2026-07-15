Es ist nur eine kleine regulatorische Änderung, doch sie hat das Potenzial, den Markt für Grünstrom und Batteriespeicher in Deutschland stark zu verändern. "Um das Stromnetz stabil zu halten, bezahlen die Netzbetreiber Kraftwerke und Speicher dafür, kurzfristig abrufbare Reserveleistung bereitzuhalten. "Wer diese Reserve anbieten wollte, musste sie bislang für mindestens vier Stunden am Stück garantieren", sagt Markus W. Voigt, Executive Chairman der aream Group. "Ab Herbst 2026 gibt es zusätzlich die Möglichkeit, nur 15 Minuten zu gewährleisten." Damit öffnet eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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