Angesichts geopolitischer Krisen braucht Europa sichere und kostengünstige Energielösungen und Atomkraft gilt manchen dabei als klimafreundliche Alternative. Doch Beispiele aus Frankreich und Großbritannien belegen das Gegenteil. "Atomkraft ist zu teuer, zu langsam und nicht so verlässlich wie oft angenommen", kommentiert Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Der konsequente Ausbau Erneuerbarer Energien bleibt der einzige Weg, der nicht nur nachhaltig ist, sondern auch wesentlich schneller Rendite bringt." Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und steigender Energiepreise wird in Europa wieder über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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