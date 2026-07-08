Die aream Group SE, ein führender europäischer Investment- und Asset-Manager mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur, hat den Verkauf von zwei regulierten, vollständig in Betrieb befindlichen Photovoltaik-Anlagen in der spanischen Provinz Badajoz an einen von Merus Capital gemanagten Fonds abgeschlossen. Die Assets wurden über Investmentvehikel gehalten, die von der aream Group verwaltet wurden. Begleitet wurde die Transaktion von PwC für den Bereich M&A und von Jones Day für juristische Themen. Die beiden Anlagen liegen in der Region Extremadura und verfügen über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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