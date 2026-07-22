FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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