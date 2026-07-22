KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus verliert mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr etwas an Optimismus. Beim Umsatz sei nun mit 1,15 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend mit. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte Stabilus 1,1 Milliarden Euro bis 1,3 Milliarden Euro als Ziel genannt. Analysten hatten bisher mit 1,2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor gerechnet.

Die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jetzt bei zehn Prozent liegen, also am unteren Ende der ursprünglichen Spanne von zehn bis zwölf Prozent. Den bereinigten freien Zahlungsmittelfluss sieht Stabilus neu bei 90 Millionen Euro nach ursprünglich 80 bis 110 Millionen Euro.

Im dritten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf etwas weniger als 300 Millionen Euro gesunken. Im dritten Jahresviertel war der Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um knapp drei Prozent auf 32 Millionen Euro.

Die bereinigte Marge lag bei 10,8 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Alle drei Größen lagen dem Unternehmen zufolge über den Erwartungen der Experten. Die Investoren konzentrierten sich aber offenbar zunächst auf die Jahresprognose: Die Stabilus-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mehr als fünf Prozent./he/zb