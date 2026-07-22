The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2026
ISIN Name
CA98144X2077 WORLD COPPER LTD A NEW
SGXZ57724486 MAXEON SOLAR TECHS
US03815U6073 BNB PLUS 5/25 DL-,001
XS2618428XXX LOXAM 23/28 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2026
ISIN Name
CA98144X2077 WORLD COPPER LTD A NEW
SGXZ57724486 MAXEON SOLAR TECHS
US03815U6073 BNB PLUS 5/25 DL-,001
XS2618428XXX LOXAM 23/28 REGS
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