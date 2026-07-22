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Mittwoch, 22.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Turnaround?
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WKN: A418YA | ISIN: US03815U6073 | Ticker-Symbol: UDJ1
Frankfurt
22.07.26 | 08:06
0,001 Euro
-96,30 % -0,013
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BNB PLUS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BNB PLUS CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1100,12914.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BNB PLUS
BNB PLUS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BNB PLUS CORP0,001-96,30 %
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD0,300+275,00 %
WORLD COPPER LTD0,0950,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.