The following instruments on XETRA do have their first trading 23.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.07.2026
Aktien
1 CA88433P1062 Thistle Resources Inc.
2 US53956W3007 Localiza Rent a Car S.A. ADR
3 PLORZBL00013 Orzel Bialy S.A.
4 PLWRWCK00013 Seco/Warwick S.A.
5 AU000000AKN5 Auking Mining Ltd.
6 CA98144X3067 World Copper Ltd.
Anleihen/ETF
1 NO0013756XXX LR TOPCO S.À R.L.
2 XS3452875XXX Sunrise HoldCo IV. B.V.
3 US91159HKXXX U.S. Bancorp
4 US64110LBXXX Netflix Inc.
5 US91159HKXXX U.S. Bancorp
6 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 IE000KR2IXXX PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.07.2026
Aktien
1 CA88433P1062 Thistle Resources Inc.
2 US53956W3007 Localiza Rent a Car S.A. ADR
3 PLORZBL00013 Orzel Bialy S.A.
4 PLWRWCK00013 Seco/Warwick S.A.
5 AU000000AKN5 Auking Mining Ltd.
6 CA98144X3067 World Copper Ltd.
Anleihen/ETF
1 NO0013756XXX LR TOPCO S.À R.L.
2 XS3452875XXX Sunrise HoldCo IV. B.V.
3 US91159HKXXX U.S. Bancorp
4 US64110LBXXX Netflix Inc.
5 US91159HKXXX U.S. Bancorp
6 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 IE000KR2IXXX PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF
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