Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DSXD | ISIN: AU000000AKN5 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
23.07.26 | 08:02
0,008 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AUKING MINING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUKING MINING LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUKING MINING
AUKING MINING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUKING MINING LIMITED0,0080,00 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ADR6,2000,00 %
ORZEL BIALY SA8,8000,00 %
SECO/WARWICK SA8,3500,00 %
THISTLE RESOURCES INC0,0700,00 %
WORLD COPPER LTD0,0700,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.