|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BILIA AB
|SE0009921588
|1,4 SEK
|0,127 EUR
|BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
|GB0005774855
|0,11 GBP
|EUR
|CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE POWER ...
|CNE100000X69
|0,033 HKD
|0,0036 EUR
|CISCO SYSTEMS INC
|US17275R1023
|0,41 USD
|0,3498 EUR
|GLOBAL NET LEASE INC PRF E
|US3793786076
|0,4609 USD
|0,3933 EUR
|HORIZON BANCORP INC
|US4404071049
|0,16 USD
|0,1365 EUR
|IGNITIS GRUPE AB
|LT0000115768
|-
|0,683 EUR
|LOCALIZA RENT A CAR SA ADR
|US53956W3007
|0,0965 USD
|0,0823 EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,19 USD
|0,1621 EUR
|MORNINGSTAR INC
|US6177001095
|0,455 USD
|0,3882 EUR
|NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC
|US42226B2043
|0,4609 USD
|0,3933 EUR
|NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC
|US6641211007
|0,2 USD
|0,1706 EUR
|PARKE BANCORP INC
|US7008851062
|0,18 USD
|0,1536 EUR
|ROPER TECHNOLOGIES INC
|US7766961061
|0,825 USD
|0,704 EUR
|ROYAL GOLD INC
|US7802871084
|0,45 USD
|0,384 EUR
|RTC GROUP PLC
|GB0002920121
|0,0121 GBP
|EUR
|SMITH & NEPHEW PLC ADR
|US83175M2052
|0,3 USD
|0,256 EUR
|SYSCO CORPORATION
|US8718291078
|0,54 USD
|0,4608 EUR
|THULE GROUP AB
|SE0006422390
|4,15 SEK
|0,3766 EUR
|TIM SA ADR
|US88706T1088
|0,1887 USD
|0,161 EUR
|TWO HARBORS INVESTMENT CORP
|US90187B8046
|0,34 USD
|0,2901 EUR
|UNITED SECURITY BANCSHARES
|US9114601035
|0,12 USD
|0,1024 EUR
|WEG SA ADR
|US94858P2092
|0,0208 USD
|0,0178 EUR
|XOMA CORPORATION PREF
|US98419J3059
|0,539 USD
|0,46 EUR
|ZUMTOBEL GROUP AG
|AT0000837307
|-
|0,15 EUR
