Diese Aktien sind aktuell nicht nur unterbewertet, und werden von Morningstar zum Kauf empfohlen. Zusätzlich haben die Titel das Potenzial, die großen Gewinner im Börsenjahr 2026 zu werden. Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter könnten die großen Gewinner des Jahres 2026 an der Börse werden. Denn nachdem die Titel in den letzten Monaten massiv unter einem geringeren Konsumverhalten der Haushalte zu leiden hatten, erwarten Investmentbanken ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.