© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ PhotoDer Spezialist für Workflow-Automatisierung ServiceNow hat am Mittwochabend starke Quartalszahlen vorgelegt. Nun steigen die Hoffnungen auch für SAP. ServiceNow legt vor, kann SAP folgen? Vor den am Donnerstagabend erwarteten Quartalszahlen von DAX-Schwergewicht SAP steigt die Spannung - und das Risiko! Denn erneut haben am Mittwoch die Sorgen für einer Disruption des Geschäftsmodells durch KI überhandgenommen und die Aktie ein neues Mehrjahrestief nur knapp verfehlen lassen. Sollte SAP mit seinem Geschäftsbericht nach Börsenschluss nicht überzeugen, droht ein neues technisches Verkaufssignal. So weit muss es allerdings nicht kommen, den zumindest am US-Markt haben Anlegerinnen und Anleger …
Enthaltene Werte: DE0007164600,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE