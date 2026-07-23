Stabilus berichtete über starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, jedoch wurde das Ergebnis hauptsächlich durch einen Veräußerungsgewinn von 44 Millionen Euro getragen. Das zugrunde liegende berichtete EBIT lag bei etwa 22 Millionen Euro und damit unter unserer vorherigen Erwartung von 24 Millionen Euro. Die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 impliziert einen Umsatz im vierten Quartal von nur etwa 255 Millionen Euro, was auf eine deutliche sequenzielle und jahresvergleichende Verlangsamung hinweist. Schwache Nachfrage im Automobilsektor, Druck in China, ungünstige Wechselkurse, niedrige Auslastung der Produktionsstätten und zurückhaltende industrielle Investitionen bleiben erhebliche Herausforderungen. Der Verkauf von Fabreeka und Tech Products unterstützt die Schuldenreduzierung, entfernt jedoch einen hochprofitablen Ertragsstrom für das Geschäftsjahr 2027. Wir senken unsere organischen Schätzungen (Umsatz und operatives EBIT), reduzieren unser Kursziel auf 17,00 Euro von zuvor 21,00 Euro und stufen die Aktie von KAUFEN auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
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