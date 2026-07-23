© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaNokia meldet starke Quartalszahlen. Der Grund: Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird.Der vergleichbare operative Gewinn stieg im zweiten Quartal 2026 um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro. Dies lag deutlich über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 382 Millionen Euro, laut Daten von LSEG. Nokia hat seinen Fokus auf den Verkauf von Glasfasertechnik an große Technologieunternehmen verlagert, die KI-Rechenzentren aufbauen. "Die Nachfrage bleibt stark, während das Angebot weiterhin die größte Einschränkung in der Branche darstellt, was unsere Kunden dazu veranlasst, längerfristige Bestellungen …
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