© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer KI-Boom treibt Server-Prozessoren in China massiv nach oben. Intel und AMD setzen deshalb auf langfristige Liefervereinbarungen mit Kunden.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz verändert den Markt für Server-Prozessoren. Nach Informationen von Reuters verhandeln Intel und AMD mit chinesischen Serverkunden über langfristige Liefervereinbarungen. Hintergrund sind steigende Preise und eine immer knappere Versorgung mit Prozessoren für Rechenzentren. Die geplanten Verträge sehen nach Angaben von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen gegenüber Reuters in der Regel feste Abnahmemengen vor. Die Preise sollen jedoch nicht langfristig festgeschrieben werden. Meist laufen die …
Enthaltene Werte: US0079031078,US02079K3059,US4581401001,US67066G1040,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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