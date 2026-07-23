Die Nvidia-Aktie zeigt nach einer rund sechswöchigen Korrektur um fast -20% seit Ende Juni wieder ansteigende Tendenzen und hat zuletzt die 50-Tage-Linie zurückerobert. Aktuell notiert der Anteilsschein bei 212,06 US$. Was treibt den Kurs an und wie kann es jetzt weitergehen? Vera Rubin eröffnet das nächste Wachstumskapitel Der wichtigste Kurstreiber ist die neue KI-Plattform Vera Rubin, mit der Nvidia den nächsten Technologiesprung einleitet. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de