Die D-Wave-Aktie findet derzeit keinen nachhaltigen Boden. Seit dem Hoch Ende Mai bei rund 26 € befindet sie sich in einem steilen Abwärtstrend. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 15,30 €. Die entscheidende Frage lautet daher: Ist der Hype um Quantencomputer bereits vorbei - oder eröffnet die Korrektur neue Einstiegschancen? Entwicklung eines Quantensimulators Die Quantencomputer-Technologie befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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