© Foto: Kennnnneseu - UnsplashDie US-Tochter der Deutschen Telekom konnte mit ihren am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Abwärtsdruck auf beide Papiere nimmt zu. Deutsche Telekom und 2026? Es bleibt schwierig! Für die Aktie der Deutschen Telekom war 2026 bislang kein erfolgreiches Börsenjahr. Zwar sah im Januar und Februar noch alles nach einer Rallye und Wiedergutmachung für den monatelangen Abwärtstrend in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres aus, doch der starke Anstieg der Anleiherenditen setzten die Aktie unter Druck, sodass diese Ende Juni auf den niedrigsten Stand seit fast 2 Jahren abstürzte. In der technischen Analyse gelten solche Mehrjahrestiefs als Verkaufssignale. Die …
Enthaltene Werte: DE0005557508,US8725901040Den vollständigen Artikel lesen
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