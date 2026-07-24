Baar - Der Prüf- und Zertifizierungskonzern SGS ist in der ersten Jahreshälfte 2026 weiter gewachsen und hat die Profitabilität gesteigert. An den für das Gesamtjahr gesetzten Zielen hält die Gruppe fest. Dasselbe gilt für die Vorgaben des bis 2027 laufenden Strategieprogramms. Der Umsatz von SGS stieg um 7,6 Prozent auf 3,68 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dabei bremsten Wechselkurseffekte das Wachstum erneut, Während weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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