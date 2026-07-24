Rorschacherberg - StarragTornos hat im ersten Semester 2026 eine Spur mehr Umsatz erwirtschaftet. Der operative Gewinn lag hingegen dank der laufenden Verbesserungsmassnahmen klar über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr erwartet der Werkzeugmaschinenbauer einen Gewinn über Vorjahr. Der Umsatz legte gegenüber der Vorjahresperiode um 1,1 Prozent auf 220,5 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bei der grösseren Division ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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