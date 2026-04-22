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WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
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22.04.26 | 07:31
102,40 Euro
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ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA11,200+0,27 %
BANGKOK BANK PCL4,340+0,93 %
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA37,3000,00 %
CLOETTA AB4,444-3,35 %
DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S2,395-100,00 %
ERSTE GROUP BANK AG102,40-0,10 %
FOUNTAINE PAJOT SA93,300,00 %
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV4,800-2,44 %
LEVI STRAUSS & CO19,870-0,30 %
LOWES COMPANIES INC214,80+0,23 %
LPP SA5.580,000,00 %
LTC PROPERTIES INC33,180+0,55 %
NYAB AB0,5700,00 %
PRECIOUS SHIPPING PCL NVDR0,1740,00 %
SKF AB B22,490+1,76 %
SOUND GROUP INC ADR14,300+2,14 %
STADIO HOLDINGS LIMITED0,615-3,91 %
STARRAGTORNOS GROUP AG38,600+0,52 %
VIKING LINE ABP20,5000,00 %
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