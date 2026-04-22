|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA
|GRS536003007
|-
|0,66 EUR
|BANGKOK BANK PCL
|TH0001010014
|10 THB
|0,2652 EUR
|BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
|PLBGZ0000010
|10,2 PLN
|2,4057 EUR
|CLOETTA AB
|SE0002626861
|1,4 SEK
|0,1297 EUR
|DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
|DK0060299063
|0,35 DKK
|0,0468 EUR
|ERSTE GROUP BANK AG
|AT0000652011
|-
|0,75 EUR
|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR
|US3444191064
|1,1291 USD
|0,9618 EUR
|FOUNTAINE PAJOT SA
|FR0010485268
|-
|2,52 EUR
|GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
|MX01CH170002
|1,017 MXN
|0,05 EUR
|LEVI STRAUSS & CO
|US52736R1023
|0,14 USD
|0,1192 EUR
|LOWES COMPANIES INC
|US5486611073
|1,2 USD
|1,0221 EUR
|LPP SA
|PLLPP0000011
|400 PLN
|94,344 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1618 EUR
|NYAB AB
|SE0022242434
|-
|0,014 EUR
|PRECIOUS SHIPPING PCL
|TH0363010Z10
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|PRECIOUS SHIPPING PCL NVDR
|TH0363010R10
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|SKF AB B
|SE0000108227
|4 SEK
|0,3706 EUR
|SOUND GROUP INC ADR
|US53933L2034
|1,2 USD
|1,0221 EUR
|STADIO HOLDINGS LIMITED
|ZAE000248662
|0,184 ZAR
|0,0095 EUR
|STARRAGTORNOS GROUP AG
|CH0002361068
|0,5 CHF
|0,5452 EUR
|VIKING LINE ABP
|FI0009005250
|-
|0,5 EUR
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