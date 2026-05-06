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innoscripta gewinnt Global Player aus der Logistikbranche als Neukunden



06.05.2026 / 08:52 CET/CEST

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innoscripta gewinnt Global Player aus der Logistikbranche als Neukunden München, 6. Mai 2026 - Die innoscripta SE ("innoscripta", ISIN: DE000A40QVM8) hat ein weiteres führendes, international tätiges Logistikunternehmen als Kunden gewonnen und stärkt damit ihre Positionierung als Plattformanbieter für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Der Logistik-Neukunde zählt mit mehreren zehntausend Mitarbeitern und einer Präsenz in über 100 Ländern zu den zentralen Akteuren internationaler Lieferketten. Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf Innovation, Digitalisierung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung logistischer Technologien. Der nun geschlossene Vertrag zwischen innoscripta und dem Kunden hat eine Laufzeit von über drei Jahren. Mit der effizienten Clusterix-Plattform von innoscripta wird dem Kunden ermöglicht, seine F&E-Prozesse transparent zu strukturieren und abzubilden sowie die staatliche Forschungszulage als wirtschaftlichen Hebel zu nutzen. "Dass sich ein weiteres Schwergewicht aus der Logistikbranche für innoscripta entscheidet, bestätigt die wachsende Nachfrage am Markt nach leistungsfähiger, skalierbarer Compliance-Software für Forschung und Entwicklung. Große, global agierende Unternehmen wenden sich zunehmend von fragmentierten und manuellen Prozessen ab und suchen nach effizienteren, digitalen Lösungen, um ihr Potenzial bei der steuerlichen Forschungsförderung vollständig auszuschöpfen. Gerade international aufgestellte Unternehmen mit komplexen Strukturen benötigen einen Ansatz, der global funktioniert. Genau hier bieten wir mit unserer Clusterix-Plattform die ideale Lösung und schließen eine bestehende Lücke am Markt ", sagt Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE. Mit der zunehmenden Verlagerung von Innovationsaktivitäten über verschiedene Regionen und Geschäftsbereiche hinweg wird die effiziente Erfassung und Maximierung von Forschungszulagen zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die innoscripta-Plattform nutzt globale Standards für die F&E-Dokumentation und lässt sich somit auf unterschiedliche internationale Märkte anwenden. Neben diesem großen Global Player verfügt innoscripta noch über weitere namhafte Kunden aus dem Logistiksektor. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie plant innoscripta den weiteren Ausbau seines Kundenstamms, die nationale und internationale Expansion sowie die Weiterentwicklung seiner F&E-Plattform. Über innoscripta Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten. Kontaktdaten innoscripta SE Max Hunger ir@innoscripta.de Pressekontakt edicto GmbH Ralf Droz / Svenja Liebig 069-905505-56 innoscripta@edicto.de



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