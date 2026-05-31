Innoscripta ISIN: DE000A40QVM8 hilft Unternehmen dabei, staatliche Fördergelder für neue Ideen und Entwicklungen an Land zu ziehen. Genau dieses Geschäftsmodell scheint am Markt gerade wieder deutlich besser anzukommen. Das erste RuMaS-Kursziel wurde bereits klar übertroffen, und am Freitag war zwischenzeitlich sogar ein Gewinn von 21,13 Prozent für Abonnenten drin.Jetzt wird es charttechnisch richtig interessant. Sollte die Aktie auch noch die 200-Tage-Linie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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