Rapide schwindende Rohstoffreserven, ausbleibende Großentdeckungen in historisch erschlossenen Gebieten und drastisch gestiegene geopolitische Risiken - die Situation der Gold-Branche zwingt zum Handeln. Führende Konzerne müssen ihre Portfolios neu ausrichten, um Bewertungsabschläge zu vermeiden. Gesucht werden Lagerstätten in stabilen Jurisdiktionen, die mit modernster Infrastruktur zügig in Produktion gebracht werden können. Laut regelmäßigen Analysen des Fraser-Instituts avanciert Botswana hierbei zum primären Zielgebiet in Afrika. In einer aussichtsreichen geologischen Nische positioniert sich das Junior-Unternehmen North Arrow Minerals, um mit dem Kraaipan-Goldprojekt ein nahezu unberührtes System systematisch zu definieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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