Ohne Wandel keine Innovation. Neue Wege zu gehen, wird immer wichtiger. Doch wohin sollten sich Unternehmen entwickeln? Geopolitische Verwerfungen, die Neuordnung der Lieferketten, die KI-Revolution und mehr treffen auf bekannte Probleme wie den Klimawandel. Während Industrieunternehmen Milliarden investieren müssen, um überlebensfähig zu bleiben, haben es Rohstoffkonzerne leichter - schließlich stehen Rohstoffe am Anfang (fast) jeder Wertschöpfungskette. Wir portraitieren Unternehmen, die bewusst neue Wege gehen und skizzieren, welche Chancen daraus für Investoren entstehen können.
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