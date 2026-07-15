Der Hunger nach strategischen Metallen, das herausfordernde geopolitische Umfeld und neue Explorationsmethoden - etablierte Konzerne und kleinere Explorationsunternehmen passen im Zuge der mannigfaltigen Herausforderungen ihre Geschäftsmodelle an. Während die großen Produzenten ihre über die Jahre gewachsenen und mitunter komplexen Portfolios bereinigen, zeigen sich kleinere Unternehmen agil, verkaufen Randprojekte und setzen auf vielversprechende Lagerstätten in politisch stabilen Regionen. Wir beleuchten die Entwicklung und stellen spannende Unternehmen vor.
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