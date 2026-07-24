Für Stock Picker zählt die Chance, egal ob das vermeintliche Alpha bei Rohstoffen, Industrie oder Finanzdienstleistungen schlummert. Hinzu kommt, dass Small- und Micro Caps sich unter dem Radar der Masse bewegen. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Geduldige Anleger, die das Puzzle richtig zusammenlegen, können davon profitieren. Bei Heidelberger Druck wird der Wandel vom klassischen Maschinenbauer hin zum Technologiekonzern verkannt. Bei Lang + Schwarz interpretiert die Börse den Wegfall eines wichtigen Kunden fast als Scheitern des Geschäftsmodells, welches jedoch auch auf mehreren Säulen fußt. Bei North Arrow Minerals untermauern Explorationsfortschritte das Potenzial des Flaggschiff-Goldprojekts Kraaipan. Namhafte Investoren sind bereits eingestiegen. Wer wird die Nase vorn haben?Den vollständigen Artikel lesen ...
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